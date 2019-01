Verninge Husflid bag populær trædrejningskursus

Brylle: Verninge Husflid arrangerer igen et trædrejningskursus over to weekender med efterfølgende aktivitetsaftener. Det populære kursus afvikles i weekenden den 12.-13. januar og igen den 2.-3. marts på Brylle Skole med Ejler Lungskov som kursusvejleder. Efter de to kurser vil der være mulighed for at deltage i Verninge Husflids aktivitetsaftener, hvor der arbejdes uden underviser, men hvor man hjælper hinanden med de forskellige udfordringer. Og her er det gratis at deltage.

På de to trædrejningskurser vil Ejler Lungskov bl.a. give deltagerne kendskab til trædreje-teknikker, opspænding af drejeemner, værktøjsbehandling og slibning. /exp