Verdensklassebassist på Tobaksgaarden

Assens: I seks år spillede hun bas for Prince. Han havde hørt hende på den sociale platform My Space, og det blev starten på en helt ny musikkarriere for den danse bassist Ida Nielsen.

Nu kan du høre hende og hendes band på Tobaksgaarden lørdag 1. december.

Ida Nielsen spiller musik, der er et mix af oldschool funk blandet med hiphop, reggae og verdensmusik, står der i pressemeddelelsen, og hendes band består af Mika Vandborg, Kuku Agami og Patrick Dorcean.

Man kan købe billetter på Tobaksgaardens hjemmeside. /cak