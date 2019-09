Venstre lufter idé om fritagelse for nationale test i skolen

Venstres medlemmer i Uddannelse, Børn og Familie i Assens Kommune vil undersøge muligheden for et frikommuneforsøg, hvor kommunens skoler selv kan vælge, om de vil bruge Undervisningsministeriets nationale test.

Assens: De nationale test i folkeskolen diskuteres flittigt, og testene er blevet beskyldt for at være ubrugelige og upræcise. I Assens Kommune lufter Venstres medlemmer i Uddannelse, Børn og Familie nu en idé om et frikommuneforsøg, hvor skolerne selv kan bestemme, om de vil benytte sig af nationale test.

Venstre har derfor, med udvalgets accept, bedt kommunens administration undersøge, om skolerne synes, det er en god idé.

- Vi vil gerne vide, om skolerne synes, det er et brugbart værktøj til evaluering, siger Karin Christiansen (V).

- Måske kunne man stille brugen af nationale test i bero, mens Undervisningsministeriets undersøgelser pågår, tilføjer hun.

Undervisningsministeriet er i gang med at undersøge, om praksis vedrørende testene skal ændres. Der ventes at komme en evaluering i slutningen af 2019. Ifølge fagbladet Folkeskolen.dk har undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) desuden ladet forstå, at regeringen vil fremlægge et bud på, hvordan man kan afskaffe nationale test i de mindste klasser.

Karin Christiansen regner med, at administrationen til næste møde i Uddannelse, Børn og Familie kommer med et bud på, hvordan skolerne forholder sig til nationale test, som er obligatoriske fra 2.-8. klasse.