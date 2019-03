Venstre i Assens: Tvivl om udvalgsformands loyalitet

Venstres medlemmer i udvalget for Social og Sundhed i Assens Kommune appellerer på det kraftigste til, at udvalgsformand Charlotte Kjær (S) loyalt påtager sig det ansvar, hun har som formand. Udvalgsmedlem Tine Grau Poulsen (V) mener, at Charlotte Kjær ikke har ageret ordentligt, når hun udtaler sig kritisk om udvalgets beslutninger til pressen. Charlotte Kjær kalder Venstres tvivlsspørgsmål ubehageligt og personligt.

- I min optik skal man som udvalgsformand være loyal over for de beslutninger, der træffes i udvalget. Man kan godt være uenig, men man kan ikke sige i et interview, at det er en taberstrategi, siger Tine Grau Poulsen.

- Det kommer sig af, at vi træffer nogle beslutninger i udvalget, der er svære og gør ondt. Men når jeg efterfølgende læser, at formanden i Fyens Stiftstidende udtaler, at det (udvalgets beslutninger, red. ) er taberstrategi, og hun opfordrer borgerne til opråb , så tænker jeg, at der er noget, der ikke stemmer overens med, hvad en udvalgsformand skal og ikke skal.

Her ville hun gerne italesætte den utilfredshed, som et flertal af Venstre i udvalget for Social og Sundhed har over for Charlotte Kjærs (S) ageren som udvalgsformand.

- I min optik skal man som udvalgsformand være loyal over for de beslutninger, der træffes i udvalget. Man kan godt være uenig, men man kan ikke sige i et interview, at det er en taberstrategi.

Opfordrer til loyalitet

På udvalgets mødereferat fra i mandags står der under beslutningen, at et flertal bestående af Venstre på det kraftigste appellerer til, at formanden loyalt påtager sig det ansvar, som hun er valgt til at varetage som formand for udvalget.

- Hvad betyder den appel helt konkret?

- Det går egentlig tilbage til, at hun som formand for udvalget skal være loyal over for beslutninger, der træffes.

- Jeg synes ikke, det er ordentligt over for udvalgets beslutning at gå i medierne og udtale, at det, der er besluttet, er en taberstrategi, siger Tine Grau Poulsen.

Hendes forventning er, at Charlotte Kjær fremadrettet tænker over sin rolle som henholdsvis udvalgsformand og partimedlem og ikke negativt udtaler sig om de beslutninger, udvalget træffer.

- For mit vedkommende har jeg en forventning om, at vi efter den her dialog oplever en formand, som ikke går i medierne og udtaler sig på den her måde om de beslutninger, der skal træffes.

- Men kan man ikke både udtale sig som udvalgsformand og som partimedlem?

- Så længe man forholder sig til opgaven som formand for et udvalg, så kan man godt. Men jeg synes, det kan være svært at skelne, hvornår hun udtaler sig som hvad.

- Jeg mener, at man som formand skal være loyal over for udvalgets beslutninger, når man udtaler sig som formand, og ellers må hun jo udtale sig som socialdemokrat, siger Tine Grau Poulsen.