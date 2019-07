Venner vandrer sig til penge til syge børn: - Lidt kultur skal der til

Selvom det er hårdt for kroppen, går det godt, når vennerne Hans Hansen og Kenneth Tuelund Hansen bruger seks feriedage på at vandre på de danske veje og samtidig samle penge ind til syge børn.

Virklund: Bip, bip. Mobiltelefonen vibrerer på bordet. "Vi mangler fire km nu. Kæmper", lyder den kortfattede besked, der tikker ind på Virklund Bryghus, der ligger i udkanten af et industrikvarter tæt på Silkeborg. Det er onsdag eftermiddag, og tre mænd venter i spænding på det makkerpar, som står bag sms'en. De - vennerne Hans Hansen og Kenneth Tuelund Hansen - er midt i den ferie-udfordring, de på fjerde år har givet sig selv og hinanden. At tilbagelægge et stykke af Danmark på gåben i løbet af seks dage og samtidig samle penge ind til kritisk syge børn. I år er turen henlagt til de jyske landeveje, byveje, grusveje og skovveje, og onsdagens eftermiddagsstop er henlagt til Virklund Bryghus, hvor ejer Claus Tarstrup venter med kolde øl og rundvisning sammen med vandrerparrets venner fra Assens Thomas Hjortshøj og Mark Andersen. De to sidstnævnte har hilst på den vandrende duo tidligere på dagen, hvor de arrangerede pitstop med siddeplads på kanten af det åbne bagagerum, inden Hans og Kenneth gik videre. For der ingen snyd undervejs. Den aftalte rute tilbagelægges på gåben. Uanset hvad. Hans Hansen og Kenneth Tuelund Hansen har været venner, siden de for 20 år siden mødtes i Assens Roklub. Her var Hans ungdomsleder, mens Kenneth og hans bror kom for at lære at ro. Men der blev også tid til sjov og ballade, og siden har de to fulgtes ad som venner på livets vej.

Sådan giver du et bidrag Hans Peter Skov Hansen og Kenneth Tuelund Hansen er på en seks dage lang vandrertur i det jyske. Formålet er at samle penge ind til kritisk syge børn på OUH.I år går turen fra Ringkøbing til Århus. Lørdag bliver parret hentet i Århus og derefter kørt til Middelfart, hvor Henrik Mott venter med sin båd for at sejle de to herrer det sidste stykke til Assens.



Det er fjerde gang, at de to venner går en tur for samle penge ind. Sidste år slog alle rekorder, da der blev samlet 72.000 kroner ind, mens de gik Langeland rundt.



Du kan støtte Hans, Kenneth og de syge børn med et beløb.



Enten via Mobilepay på 2320 6471



eller via en bankoverførsel til: Reg.nr: 0828 kontonr: 7705 71 4430

Claus Tarstrup (t.v.) ejer Virklund Bryghus, og han fortalte beredvilligt om mikrobryggeriet, som han startede i 2006, og som i dag er hans fuldtidsjob. Der var dog ikke meget juice tilbage i Kenneth Tuelund Hansens bentøj. Foto: Nina Vibe Petersen

Over en øl Mobiltelefonen vibrerer igen på bordet. "Arhh, vi er ømme", lyder statusrapporten fra en jysk vej ikke så langt væk. Ideen til vandrerturen opstod, som så mange ideer gør; under indtagelse af alkohol. Som det er tradition i Assens var de 23. december 2016 på værtshuset O'neill's, hvor dem, der er flyttet fra byen mødes med dem, der er stadig bor i 5610. Snakken gik, og pludseligt lød det ved første lyt så uskyldige spørgsmål: 'Skal vi ikke prøve at gå Fyn rundt på en uge?' Ord blev til handling, så et halvt års tid senere pakkede de rygsækkene og drog ud på de fynske veje. Bare de to. Venner, der kender hinanden ud og ind og kan tale om alt. De havde sat penge af til turen, og på de sidste dage blev det klart, at ikke ville blive brugt. Derfor foreslog Kenneth, at overskuddet skulle gå til de kræftramte børn, der er indlagt på OUH. Så sådan blev det, og året efter blev det med indsamling fra starten, og via Facebook og lokale medier spredte de det gode budskab, så der kom flere og flere penge ind for hvert år. Sidste år nåede det op i 72.000 kroner. Og dette års beløb kommer ikke kun de kræftramte børn til gode, men også andre kritisk syge børn på OUH.

Hans Hansen Alder: 36 årBopæl: Aborg



Arbejde: styrer et projekt med unge for Assens Kommune



Vabler: 3



Kilo i tasken: 15-20



Mest ondt: skuldrene og baglårene



Gåede skridt kl. 17: 57.961

De trætte fødder blev hurtigt befriet for sko, og den kolde Virklund-øl drukket, da den vandrende duo nåede frem. Foto: Nina Vibe Petersen

Tæt på at græde Bip, bip. "Går rundt om hjørnet nu". De tre mænd rejser sig og forlader mikrobryggeriets butikslokale, hvor de har søgt ly for solen. Samme luksus har Hans og Kenneth ikke haft. Og det kan ses. Det kan også dagens strabadser, der indtil videre består af 18,8 kilometers vandring i ly af natten og 28,9 kilometer efter tre timers søvn. Tempoet er, så de fleste kan følge med. Benene stive som brædder. Og blikkene stift rettet mod jorden. Smilene er dog ikke til at overse, da de når frem, og rygsække og sko bliver flået af. Indenfor smider Kenneth sig på gulvet. - Jeg var så tæt på at græde, siger han og lader et par millimeter være mellem tommel- og pegefinger. - Vi har indtil nu gået 47 kilometer i dag. Vi vidste, det ville blive en af de lange dage, fordi vi også gik i nat, men jeg troede ikke, vi skulle gå langt. Hans sagde, at der var 20 kilometer. - Nu brænder mine tæer. Anklerne brænder. Trædepuderne er helt flade, siger Kenneth, mens Hans indtager en stol i det bedst kan beskrives som langsom gengivelse af langsom gengivelse. Claus Tarstrup er dog hurtig med lindrende læske; Et stort glas kold, perlende pilsner. Som hurtigt forsvinder. - Tusind tak for, at du ville det her. Vi skal have noget kultur på vejen, siger Hans og tager en slurk. - Den er sgu god.

Kenneth Tuelund Hansen Alder: 30 årBopæl: Odense



Arbejde: lærer og pædagog på Henriette Hørlücks Skole



Vabler: 2



Kilo i tasken: 12-13



Mest ondt: fødderne



Gåede skridt kl. 17: 62.491

Det er en befrielse, når man kan fjerne den 15-20 kilo tunge rygsæk. Foto: Nina Vibe Petersen

2009 kroner Claus Tarstrup viser rundt i bryggeriet, som han startede i 2006, og som nu er hans levebrød med kunder i Virklunds store nærområde - og så langt væk som i Århus. Og rundvisningen hæver energien hos den gående duo, der oplever lidt af hvert på deres vej, hvor de er iført de OB-trøjer, som Superliga-klubben har doneret til dem. Undtagen tirsdag da de gik til Herning. - Vi kom forbi tre gutter, som gloede efter os. De spurgte, om vi var de vandrende OB-fans. Vi sagde jo, og så sagde de, at det var et klogt valg, at vi ikke havde trøjerne på der, griner Hans, der onsdag kunne se et uventet beløb tikke ind via Mobilepay. Nemlig 2009 kroner. - Jeg ringede til damen, der havde givet dem, og hun fortalte, at det var en fejl. Hun ville have givet 200 kroner, men så kom hun til at tilføje et 9 og trykke send. - Jeg tilbød at sende 1.809 kroner retur til hende, men det ville hun ikke have, for pengene går til et godt formål.

En dørkarm er et oplagt sted at strække ud. Foto: Nina Vibe Petersen

Klar til 2020 For Hans og Kenneth er dagen ikke slut, for det er ikke i bryghuset, men Ny Sletten de skal overnatte i et shelter. Men ømme kroppe, vabler og halvtomme batterier får ikke vennerne til at stoppe. Der er ikke noget at fortryde, og det meste kan gåes væk. Derfor er de også klar igen, når kalenderen siger 2020. -Det er vores aftale, siger Hans med mere overbevisning end Kenneth kan mønstre i disse minutter: - Det er det jo. Men så vibrerer en mobiltelefon igen. Endnu et beløb er tikket ind. Det giver energi hver gang.

Hovedet kan også blive lidt tung af små 30 kilometers vandren i høj sol. Foto: Nina Vibe Petersen

- Der er et par timer om eftermiddagen, hvor vi ikke siger noget til hinanden. Når vi så kommer tættere på målet, begynder vi at snakke sammen igen, siger Hans Hansen og vandrerferien med vennen Kenneth. Foto: Nina Vibe Petersen

Hovederne kan også blive tunge. Foto: Nina Vibe Petersen

- Vi kender alt til hinanden; familie, venner, skavanker og den slags, så vi kan snakke om alt, siger Hans Hansen. Foto: Nina Vibe Petersen

Et varmt håndtryk gives til Claus Tarstrup, der onsdag åbnede sit mikrobryggeri, så Hans og Kenneth kunne få et skud kultur. Og lidt smagsprøver. Foto: Nina Vibe Petersen

