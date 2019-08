Der er risiko for, at den fejl, som forsinker VVM-undersøgelsen af en ny midtjysk motorvej, også florerer i den screeningsrapport for Als-Fyn broen, som Vejdirektoratet fremlagde i marts. Det er en rapport, som af politikere på Christiansborg er blevet brugt til at presse på for en mere grundig forundersøgelse af projektet.