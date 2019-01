Varsel om højvande: Michael fyldte 10 sække med sand

Assens: Det blæser en halv pelikan på årets første dag, og DMI har sendt et varsel ud om forhøjede vandstande i Assens Havn og langs kommunens kyster for onsdag den 2. januar.

Assens Kommune har sammen med Beredskab Fyn sørget for, at berørte borgere tirsdag og onsdag kan hente sække med sand for at imødekomme den forhøjede vandstand. Det foregår på parkeringspladsen bag det tidligere rådhus i Willemoesgade i Assens og sker efter først til mølle-princippet.

52-årige Michael Skjerbek var først mand på pletten tirsdag formiddag. Han fyldte ti sække med sand, læsse dem ind i sin Peugeot og kørte dem til sit hjem i Brunshuse, der er et af de områder, hvor der er fare for, at vandet kan stige kraftigt.

- Vi flyttede ind i huset på Brunshusevej i maj, så det er vores første stormflod. Huset ligger helt ud mod vandet, så jeg vil tro, at der skal en del sække til for at klare det, hvis vandet skulle stige meget. Da der sidst var varslet stormflod i 2017 stod hele området omkring Brunshuse under vand, fortalte Michael Skjerbek, der til daglig er leder af Vestfyns Golfklub i Glamsbjerg og bor sammen med Anette i huset i Brunshuse.