Vissenbjerg: Søndag 20 januar holder Vissenbjerg Kirke det traditionsrige arrangement Varm Jazz og Lun leverpostej i Vissenbjerghus. Nytårskoncerten finder sted i umiddelbar forlængelse af gudstjenesten kl. 10.

I år får man besøg af "The almost Jazzbigband" fra Fredericia under ledelse af Anders Kierkegaard. Bandet består at 12 mere eller mindre garvede jazzmusikere, som troligt mødes tirsdag aften og spiller swingende og velklingende bigband musik for lille besætning af saxofoner, trompeter, basuner og rytmegruppe.

Det koster 50 kroner for leverpostej og musik, og alle er velkomne. /EXP