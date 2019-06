Stærmose: En Volkswagen Touran-varevogn blev i weekenden stjålet fra Stærmosevej nær Tommerup. Varevognen, en grå årgang 2004, blev stjålet under et indbrud, hvor gerningsmanden fandt bilnøglen i den villa, vedkommende brød ind i. Den stjålne varevogn har nummerpladen FK 91 760. Tyveriet skete søndag sent på eftermiddagen. /LBA