Varetægtsfængslet: Knytnæveslag skulle have været knivstik

En 40-årig mand blev fredag formiddag varetægtsfængslet i fire uger for at tildele en 30-årig mand knytnæveslag. Men den 40-årige mand prøvede også at stikke offeret ned med en kniv.

Assens: Fredag eftermiddag kunne Fyens.dk skrive, at en 40-årig mand var blevet varetægtsfængslet i fire uger, efter han torsdag aften tildelte en 30-årig mand minimum et knytnæveslag på Østergade i Assens.

Men knytnæveslaget var mere end blot et, og slagene skulle have været et knivstik.

Det bekræfter anklager Charlotte Ragus, der er anklager på denne sag og sagen fra den 5. februar, hvor en 40-årig mand blev stukket med en kniv i halsen og på kroppen efter et større opgør på Østergade i Assens. Tre unge mænd sidder i øjeblikket varetægtsfængslet for forsøg på manddrab i den sag.

- Sigtelsen lyder på, at han (den 40-årige mand, red.) i forening med to andre ukendte gerningsmænd skulle have forsøgt at stikke en mand ned med en kniv.

- Der er blevet tildelt slag med knyttet hånd, og kniven snittede den forurettedes jakke, siger hun.

Vicepolitikommissær ved Fyns Politi Jack Liedecke fortalte avisen i fredags, at der kunne være et personsammenfald mellem knivstikkeriet den 5. februar og det slagsmål, der foregik torsdag i sidste uge.

Charlotte Ragus vil ikke komme det personsammenfald nærmere, da grundlovsforhøret i fredags blev holdt for lukkede døre. Derfor kan hun kun fortælle, hvad der står i sigtelsen mod den 40-årige mand.

Anklageren kan heller ikke fortælle, om der er flere anholdte i de to sager.

Fyens.dk følger sagen.