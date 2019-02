En 47-årig mand er tiltalt for andet seksuelt forhold end samleje samt blufærdighedskrænkelse af to små søstre på fem år og 11 år i mere end et år. Derudover er manden tiltalt for at filme og tage billeder af pigerne, der er af børnepornografisk karakter. Manden var en ven af huset hos pigernes forældre, og han har krænket dem, mens han passede dem, lyder det i tiltalen.