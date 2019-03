Var narkopåvirket: 28-årig endte i mudderpøl

Aborg: Det gik helt galt, da en 28-årig mand onsdag aften forsøgte at køre væk fra politiet på en knallert.

Han endte nemlig i en mudderpøl og med en anholdelse for at have kørt knallert, mens han var påvirket af narkotika. Det fremgår af politiets elektroniske døgnrapport.

Det skete omkring klokken 22.55, hvor den 28-årige kom kørende i vestlig retning ad Aborg Strandvej. Her blev han mødt af en patruljevogn, der ønskede at standse ham. Det ville han dog ikke være med til, så da betjentene vendte deres bil for at få ham til at standse, kørte han væk. Han nåede dog ikke så langt, inden han væltede efter at være kørt ind i noget mudder. /nvp