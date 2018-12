Vanvidskørsel: Kvinde fik 40 dages fængsel

En 35-årig kvinde kørte vanvidskørsel fra den fynske motorvej og hele vejen til Turupvej under påvirkning af både amfetamin, MDMA og hash i november. Heldigvis kom ingen til skade under den bizarre kørsel, der sendte kvinden i fængsel.

Vissenbjerg/Ørsbjerg/Turup: Søndag den 4. november om formiddagen skabte en 35-årig kvinde fra Assens et utal af farlige situationer i trafikken, da hun i cirka en time kørte vanvidskørsel fra den fynske motorvej, og indtil hun ufrivilligt blev stoppet på Turupvej. Kvinden var på vej hjem fra Odense omkring klokken 10.30, efter hun ikke havde fået noget søvn hele natten. Derudover havde hun taget både amfetamin, MDMA og hash aftenen før sammen med nogle venner. Vanvidskørslens begyndelse finder sted på den fynske motorvej tæt på rastepladsen Kildebjerg, da hun foretager et vognbaneskift uden at orientere sig. Kvinden vil foretage et skifte fra yderste til inderste bane, da hun vil trække ud mod afkørslen mod Assens. På grund af manglende orientering rammer hun en kvinde, der kommer kørende. Det resulterer i, at den ramte kvinde mister herredømmet og kører af vejen ud i træer og buske, og bilen ender med forenden mod kørselsretningen på motorvejen. Den 35-årige kvinde fortsætter ufortrødent sin kørsel og stopper ikke for at tjekke, om den påkørte kvinde kunne have brug for hjælp. Kvinden forklarede ved retten i Odense, at hun ikke kan huske ret meget af kørslen, men at der dog var en bil, hun var bekymret for, om hun ville ramme, da hun kom kørende på motorvejen. Derfor lukkede hun øjnene.

Vidne eftersatte Et kvindeligt vidne forklarede ved retten i Odense den 20. november, at hun stødte på kvindens vanvidskørsel, da hun selv kom kørende ad Ørsbjergvej efter at have drejet fra Møllebakken ved Aarup. Den 35-årige bilist kom kørende fra Uglebjergvej, men da hun skulle dreje ud på Ørsbjergvej, holdt hun ikke tilbage for de andre biler, der kom kørende på vejen, forklarede det kvindelige vidne. Vidnet fortalte i retten, at den 35-årige kvinde foretog et stort sving, da hun drejede ud på Ørsbjergvej, og at hun derfor var meget tæt på at ramme en lastbil, som måtte undvige. Det kvindelige vidne fortalte, at den 35-årige kvinde flere gange var ude i rabatten, men at hun hver gang fik rettet op. Dog trak hun hver gang over mod de biler, der kom i modsatte vejbane. Det var tæt på at gå galt flere gange, men de andre biler nåede at undvige hver gang, og derfor skete der ikke påkørsel. Vidnet fik sin datter til at ringe 112, og alarmcentralen bad hende om at følge efter kvinden. Det gjorde hun.

Stoppet af mark Vanvidskørslen fortsatte, hvor den 35-årige kvinde var ved at ramme en cyklist i et kryds, da hun drejede mod Kaslundsvej og selve Kaslund by. Kvinden kørte fortsat meget usikkert og standsede flere gange for at bakke, for derefter at køre fremad igen, kunne det kvindelige vidne berette i retten i Odense. Da de nåede Turupvej trak den 35-årige kvinde flere gange over mod modkørende biler med omkring 80-110 kilometer i timen, men alle biler nåede dog at undvige. Et stykke ud af Turupvej kørte kvinden ud på en mark, fordi hun svingede så heftigt med bilen. Den 35-årige kvinde kunne ikke få bilen væk fra marken igen, og det kvindelige vidne kunne derfor kontakte hende og holde på hende, indtil politiet kom. Samme dag klokken 12.50 fik kvinden taget en blodprøve, der viste både amfetamin, MDMA og hash i hendes blod, og hun blev sigtet. Kvinden blev den 20. november ved retten i Odense idømt 40 dages fængsel og frakendt kørekortet i fire år.