Vandskov kommer både Brylle og Odenses borgere til gode

Brylle Vandskov

Brylle Vandskov er plantet ovenpå den grundvandsreserve, der ligger under det lukkede vandværk Borreby Kildeplads. VandCenter Syd forsyner borgere i Odense Kommune med drikkevand fra grundvandsreserven.Skoven er plantet for at hindre, at sprøjtegift skal sive ned i reserven. Projektet er et samarbejde mellem Hedeselskabet, Assens Kommune, VandCenter Syd og Odense Kommune.



Skoven får et areal på 145 hektar. På nuværende tidspunkt er 90 hektar plantet til med skov.



Plantningen begyndte i 2017. I 2018 købte Assens Kommune et areal på 15 hektar med henblik på at lave et rekreativt område for borgerne i Brylle.