Vandskov er bedst: Fire greb til at sikre grundvandet

Troels Bjerre, projektchef hos VandCenter Syd, forklarer om mulighederne for at beskytte grundvandet. Foto: Kim Rune

Skovrejsning er den bedste måde at sikre grundvandet på, men der er også andre muligheder, fortæller VandCenter Syds projektchef Troels Bjerre.

Hvis man vil sikre grundvandet mod pesticider, er en effektiv, men omkostningstung løsning, at plante skov. VandCenter Syd, som leverer drikkevand fra grundvandsreserven under Brylle Vandskov til forbrugerne i Odense, har forskellige virkemidler.

1. Skovrejsning Den mest effektive måde at sikre grundvandet mod nedsivende pesticider, er ved at plante skov med en klausul om, at der ikke må hverken gødes eller sprøjtes i skoven. - Det er en formidabel måde at sikre grundvandet, men det koster mange penge fordi man skal opkøbe jord, fortæller Troels Bjerre, som er projektchef i VandCenter Syd. Når der først er plantet skov, må den ikke fældes igen, fortsætter han. Det skyldes fredskovsforordningen fra 1805, som Kong Christian VII underskrev, fordi Danmark på daværende tidspunkt var ved at løbe tør for skov - og dermed egetræstømmer til den danske flåde.

2. Dyrkningsaftaler VandCenter Syd indgår dyrkningsaftaler med landmænd, som går ud på, at der laves en tinglyst aftale om, at jorden aldrig mere må sprøjtes med pesticider, til gengæld for en økonomisk erstatning til landmanden.

3. Sløjfning af private brønde og boringer Som grundejer har man pligt til at sløjfe private brønde og boringer. Problemet med disse boringer, som oftest er gamle, er, at der kan sive forurening ned til grundvandet gennem dem. I de senere år har Vandcenter Syd tilbudt at sløjfe brønde og boringer gratis. - Det koster typisk omkring 10.000 kroner, så det er ikke sikkert, at man som grundejer anmelder det til kommunen. Man kan sikkert godt finde andre ting at bruge pengene på, siger Troels Bjerre. Kampagnen, en slags 'frit lejde'-aktion, har foreløbig betydet, at VandCenter Syd har sløjfet omkring 100 brønde i Assens og Odense Kommuner.

4. Kampagner - Det er et af de mere bløde virkemidler, siger Troels Bjerre om kampagner, der er rettet mod private haveejere. Kampagner, hvor haveejere kan blive oplyst om, hvilke konsekvenser, det kan have for grundvandet, hvis de bruger sprøjtegift i deres have.