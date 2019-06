Vandretur ved Sønderby Klint

Sønderby: Søndag den 23. juni inviteres der til en vandretur langs stranden ved Sønderby Klint.

Deltagere mødes ved raste- og parkeringspladsen ved Å Strandvej 22 klokken 11.

Reinhard Winkler fra Danmarks Naturfredningsforening er guide på strandvandringen langs Sønderby Klint, hvor deltagerne ikke blot kan se frem til det imposante syn af den høje klint, men også kan kigge på sjældne sten og planter.

Turen kan strække sig over tre til seks kilometer, så det anbefales, at deltagerne medbringer passende fodtøj til strabadserne. Vandringen forventes at være slut ved 15-tiden på samme sted, som den begynder. /SP