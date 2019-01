Vandet kommer: Skibsværftet er klar - så godt som

Her til morgen arbejdes der intens ved Assens Skibsværft for at sikre værftet mod den kommende oversvømmelse onsdag eftermiddag, hvor højvandet forventes at kulminere. Her ses Erling Pedersen, direktør for skibsværftet, følge situationen fra sit kontor. Foto: Kim Rune

Direktør for Assens Skibsværft, Erling Pedersen, siger at værftet er klar til de forhøjede vandstande senere på eftermiddagen onsdag. Men en utæt watertube har drillet.

Assens: Bekymret så Erling Pedersen, direktør for Assens Skibsværft, til, da han stod inde på sit kontor og kunne se de såkaldte oppustelige watertubes blive spredt på plads foran værket onsdag morgen for at holde vandet ude. Men Erling Pedersen regner med, han kan tørre svedperlerne væk fra panden uden de store problemer. Han regner nemlig med, at værftet når at sikre sig mod de forhøjede vandstande, der står til at ramme i Assens Havn og langs kommunens kyster senere onsdag eftermiddag. - Vi arbejder på det. Vi håber på at blive færdige inden. Selvfølgelig gør vi det, siger han. Men han er dog også en smule bekymret: - Men vi ved jo ikke, hvad der sker, fordi der er store dønninger, der kan risikere at ødelægge det, siger Erling Pedersen. I øjeblikket pumper værftet lidt vand ud, fordi der er en utæt watertube, fortæller Erling Pedersen. - Der kommer lidt vand ind til os nu. Vi er ved at lukke alle kloaker nu, fordi ellers går det baglæns ind, siger han.

10-15 mand i arbejde Han har 10-15 mand til at arbejde med at sikre skibsværftet. De elektriske installationer er vigtig at afskærme og sikre. - Vores instellationer kan ikke tåle det, nævner Erling Pedersen, hvis vandet skulle løbe ind. I 2017, ved den sidste store vandstigning, klarede værftet frisag. DMI forventer at vandstanden topper onsdag omkring klokken 14.

