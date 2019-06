Valsekoncert i Haarby Bio

Haarby: Biografen i Haarby er blandt de knap 100 biografer landet over, der lørdag 27. juli kl. 20 og søndag 28. juli kl. 16 stiller om til hollandske Maastricht, hvor André Rieu holder sin årlige sommerkoncert.

André Rieu byder op til dans med "Shall We Dance?", som publikum kan nyde fra biografens komfortable sæder. Rieu viser den smukke og historiske by, der har specielle minder ikke kun for ham, men også for hans fans over hele verden.

André Rieu ledsages af sit 60 mand store Johann Strauss-orkester, som han har rejst med i hele verden i mere end 30 år sammen med mere end 100 dansere.

