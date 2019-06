Valgplakater. Partisoldater går plakat-amok

Så er plakathysteriet/svineriet snart slut. For år tilbage oplevede jeg engang på en hundeluftertur, at en stor stak aviser og reklamer var smidt ind under nogle buske langs stien. Jeg formoder, at buddet aflønnes efter antal, så væk med skidtet, så er den dagløn hjemme.

Lidt samme fornemmelse har jeg med valgplakaterne. Når man ser plakater for den samme person stå 10-15 styk med under to meters mellemrum, og ofte på begge sider af stolpen, kan jeg få den tanke, at partisoldaterne bare skal af med dem nemmest muligt. Eller tror man, at hvis man stiller 15 op sammen, så er der 15 gange så stor chance for valg?

Meget skønt og befriende er det så, at cirkus hænger dem, som virkelig vedkender sig klovnerollen, lige under de andre.

Mon "de andre" er væk den 13.?