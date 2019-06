Valget faldt på præstegårdshaven

Haarby: I Haarby har der aldrig været tradition for at gøre noget særligt ud af grundlovsdag.

Ved festligholdelsen af 100-året for Danmarks Riges Grundlov i 1949 blev der ganske vist plantet et egetræ af en af byens dengang ældste borgere - 89-årige Hans Jørgensen - i borgerforeningens nye anlæg ved Haarby Å. Og i tidernes morgen inviterede partiforeningerne også til mere eller mindre lukkede grundlovsmøder i byens to forsamlingshuse. Men sådan en ægte folkelig grundlovsfest i Guds frie natur, har man aldrig kendt til i Haarby.

Men nu er kimen måske lagt til en årlig tilbagevendende grundlovsfest i byen. Haarby Idrætsforening, Haarby Efterskole, Lions Club Haarby, Haarby Lokalråd og Haarby Kirke var i går for første gang gået sammen om at arrangere grundlovsfest i præstegårdshaven på Møllevej.

- Jeg tror, det var statsminister Lars Løkke Rasmussen, der engang sagde, at der blev holdt alt for få grundlovsfester i Danmark. I Ramløse på Sjælland, hvor jeg boede som ung, husker jeg tydeligt traditionen med at holde grundlovsfester. Det var en både god og hyggelig tradition, som jeg har savnet her i Haarby, fortalte sognepræst Adam Boas, der i snart syv år har passet præsteembedet i det store sydvestfynske sogn.

Sammen med menighedsrådet gik Adam Boas for snart et år siden i gang med at planlægge grundlovsfesten i præstegårdshaven. Og snart viste det sig, at flere af byens foreninger og institutioner bakkede op om idéen.

- Haven her ved præstegården er jo i virkeligheden ikke min. Den er hele Haarby Sogns have, og jeg vil gerne have, at alle sognebørnene har en aktie i den, forklarede Adam Boas, efter han havde budt velkommen til forsamlingen, der havde et tydeligt ungdommeligt præg.

Omkring 100 elever fra den nærliggende efterskole var på plads på plænen foran den smukke præstegård, og elever fra efterskolens internationale linje havde kreeret en grundlovsquiz, som publikum kunne deltage i. Tidligere skolelærer Helge Jensen, Haarby, var ikke sen til at påtale en lille fejl i det ene af quizzens 13 spørgsmål, men det lagde ingen dæmper for publikums lyst til at forsøge at tippe 13 rigtige.