Valget: Tre fra DF i byrådet vil i Folketinget

Assens: Når statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) udskriver folketingsvalg, starter en valgkamp for tre lokalpolitikere i Assens Kommune om at komme i Folketinget.

For både Lars Kolling og Betina Signe Stick, der sidder i byrådet i Assens Kommune for DF, vil forsøge at komme ind på Christiansborg. Derudover vil Jens Henrik Thulesen Dahl, der allerede er medlem af Folketinget, gerne genvælges.

Lars Kolling stiller op i Nyborgkredsen, mens Betina Signe Stick er kandidat i den såkaldte østkreds. Jens Henrik Thulesen Dahl er på "hjemmebane", da han stiller op i Assenskredsen.

De tre kandidater er i øvrigt at finde på Fangel Kro 10. januar kl. 19. Her kan man høre om deres synspunkter. Der er ifølge en pressemeddelelse fra DF fri entré til dette møde.

Der skal afholdes folketingsvalg inden 17. juni./MAKL