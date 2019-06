Valg på Helnæs: Godmorgen, det er politiet ...

To repræsentanter for ordensmagten var de første personer på pletten, kort efter valghandlingen åbnede klokken 8 i Helnæs Borgerhus.

Helnæs tog sig allerede tidligt fra morgenstunden ud fra sin allerbedste side på denne grundlovsdag, hvor demokratiet holder en festdag, og hvor statsministeren har bedt danskerne om at gå til valgurnerne og sammensætte et nyt folketing.

En fisker er trådt ud i Lillebælts bølger med sin fiskestang ved Langøredæmningen, hvor de lokale beboere har hørt rygter om, at det store østrigske energidrik-firma Red Bull på mandag begynder optagelserne til en reklameserie.

I boder langs vejen fra Langøredæmningen til Helnæs Borgerhus falbydes der flere steder de særlige Helnæs-frilandskartofler, og enkelte steder i lygtepælene hænger der også valgplakater fra partiet Venstre.

Foran Borgerhuset - engang øens stolte skole og højskole - er dannebrogsflaget strøget helt til tops, og indenfor er fem valgstyrere ved at gøre sig klar til at åbne for valghandlingen.

Janus Storm går som den første vælger til valgboksen i Helnæs Borgerhus klokken præcis 8.19, men den 38-årige helnæsboer var ikke den "første kunde i butikken" på Assens Kommunes mindste valgsted.

Kort efter valgstyrerformand Gitte Mosbjerg Heide har ringet med klokken og åbnet for valghandlingen, dukker der to repræsentanter for den danske ordensmagt op i valglokalet.

Politiassistenterne Lars Laursen og Lisbet Stubtoft skal rundt til samtlige Assens Kommunes 23 valgsteder i løbet af grundlovsdag - og parret har valgt at lægge ud med et kig indenfor i Helnæs Borgerhus, der er kommunens mindste stemmested med 184 stemmeberettigede vælgere.

- Vi er 32 politifolk, som er mødt ind i dag for at dække samtlige valgsteder på Fyn, fortæller Lisbet Stubtoft, der til daglig er udstationeret i Ringe.

- Besøgene på valgstederne er mest af symbolsk karakter her i Assens Kommune, men på for eksempel Nørrebro i København kan der godt være nogle opgaver, der skal løses af politiet på en valgdag, forklarer Lisbet Stubtoft.