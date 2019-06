Valdemarsdag markeres med fotos fra Tallinn på bibliotek

Assens: På Valdemarsdag den 15. juni markeres det, at det i år er 800 år siden, at vores flag, Dannebrog, faldt ned fra himlen. Dannebrog betyder "Danernes fane" og er verdens ældste nationalflag. Ifølge sagnet skete det under slaget ved Lyndanisse i det nuværende Tallinn i Estland, hvor danskerne kæmpede anført af den danske konge, Valdemar Sejr. Og netop fra Tallinn har Finn Gaarden Jensen, Assens, taget en fotoserie fra den gamle bydel Vanalinn i Estlands hovedstad. Fotoserien kan ses fra 13. juni til 9. juli på Assens Bibliotek. /exp