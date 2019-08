Værtshuset på Vesterlaugsvej

For et år siden besluttede Vagn Top og Brian Barkholt at åbne værtshuset Bar nr. 7. på en ejendom lidt udenfor Brylle. Gæsterne strømmer til, men foreløbig holder værtshuset kun åbent om torsdagen.

Brylle: Flere og flere har fundet ud af det.

Der findes et værtshus i Brylle. Ude på Vesterlaugsvej 7. 50 meter op ad en lille allé og ind til højre.

Her ligger Bar nr. 7. En smagfuld cocktailmix af en købstadscafé og en opdateret 2.0-udgave af det klassiske brune værtshus. Med askebægre på bardisken, flaskebajere, et billardbord fra 1890 og en indendørs swimmingpool med 28 grader varmt vand. Et listigt sted, hvor der altid er happy hour og double up på hyggeligt samvær og socialt engagement.

Bar nr. 7 er fyldt med retro-romantiske genstande. På væggen hænger der indrammede pengesedler fra det meste af verden, et gammelt bord med en Singh-symaskine står til pynt i et hjørne af lokalet, og på en væg sidder et stort rødt stofhjerte med en græsk tekst, som ingen aner hvad betyder.

Det er makkerparret Brian Barkholt og Vagn Top, der siden efteråret har budt gæsterne indenfor i Bar nr. 7. De driver i forvejen Kjærsgaards Ferielejligheder, der ligger ved siden af værtshuset, samt en række udlejningsejendomme.

Baren fungerede tidligere som et privat samlingssted for de overnattende gæster i ferielejlighederne. Her kunne de komme om aftenen og snuppe en drink.

Men for godt et år siden besluttede Vagn Top og Brian Barkholt sig for at åbne værtshuset for offentligheden. Parret udskrev en navnekonkurrence på Facebook, og så var Bar nr. 7 født. Foreløbig har man dog valgt kun at holde åbent om torsdagen samt ved særlige lejligheder som X Factor-finalen og EM i håndbold.

- I begyndelsen gik det lidt sløvt, og mange mennesker var nok også lidt usikre på, om det kun var et sted for vores facebookvenner. Men nu dukker der nye gæster op hver eneste gang, vi holder åbent, og vi har dage med over 30 gæster, fortæller aftenens bartender Brian Barkholt.