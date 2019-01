Frøbjerg: Henover weekenden blev en hvid Citroën varebil udsat for et tyveri på Brændholtvej tæt på Frøbjerg. Ifølge politiets elektroniske døgnrapport brød tyve ind gennem bagdøren på varebilen, imens den holdt parkeret på en gårdsplads. Derefter tog de et ukendt antal stykker el-værktøj med sig. /PAD