Værksted tømt for værktøj

Skovstrup: En støvsuger, en højtryksspuler, et svejseværk, flere vinkelslibere og boremaskiner.

Det var del af udbyttet, da der var indbrud i et værksted på Skovstrupvej i Skovstrup. Det fremgår af politiets elektroniske døgnrapport.

Tyveriet fandt sted hen over weekenden, og det er uklart, hvordan gerningsmændene skaffede sig adgang til værkstedet.

Der er spor af, at tyvene har bevæget sig rundt i værkstedet, og politiet oplyser, at blandt andet var i det hjørne af værkstedet, hvor det elektriske værktøj var opbevaret. Det var her, tyvene fandt kosterne. /nvp