Vækket af vindueslyd: Indbrudstyv på vej ind

Assens: En ukendt person i færd med et indbrud på en adresse på Dankwart Dreyers Vej i Assens blev natten til tirsdag taget på fersk gerning.

Han havde valgt at prøve at komme ind via soveværelsesvinduet, som stod på klem, men haspet indefra. Det skulle han imidlertid ikke have gjort. For her lå husets beboer og sov, men blev vækket, da gerningsmanden stak sine fingre ind under åbningen og rev i vinduet. Beboeren råbte efter gerningsmanden, som efterfølgende løb fra stedet. Han beskrives ifølge politiets døgnrapport som spinkel og iført blandt andet hætte samt et tørklæde for munden. Indbrudsforsøget skete mellem midnat og klokken lidt i fire tirsdag morgen. /liw