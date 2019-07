VM i speedway: Brave Bastian brillerede i Bred

Bred: - Nu skal jeg bare have noget sushi.

13-årige Bastian Pedersen fra Middelfart soler sig i lykønskninger fra alle sider, da han sent søndag eftermiddag træder ud i menneskehavet fra ryttergården på Bredbanen. Han er lige blevet verdensmester i 85 cc-klassen i speedway efter en dramatisk omkørsel.

Men den nykårede verdensmester beviser endnu en gang, at han i mere end en forstand forstår at holde benene solidt plantet på jorden midt i en tid, hvor forventningerne til hans talent nærmest stiger fra uge til uge.

Bastian er vokset op med fart, slagger og benzin i blodet. Hans far Ronni Pedersen er tidligere professionel speedwaykører med blandt andet et europamesterskab på cv'et, mens hans onkel Nicki Pedersen har tre verdensmesterskaber i sit bælte.

Han er kun tre år, da han første gang sætter sig op på en ATW'er og drøner rundt på sin morfars mark. Tre år senere kører Bastian sit første speedwayløb.

Bastian er stået tidligt op for at gøre sig klar til VM-løbet, der også går under navnet Youth Gold Trophy. Faktisk allerede klokken 5.30. Morgenmaden består af scrambled egg, og allerede klokken 8 indfinder han sig på Bredbanen sammen med sin far og coachen Morten Rasmussen, der tager sig af alle de praktiske ting og sager før, under og efter speedwaymesterskaberne.

Teamet har snakket lidt om, at det vil være et fint resultat, hvis Bastian kan slutte blandt de otte bedste kørere. Senere på dagen justeres målsætningen til en plads blandt de fem bedste kørere i verden.

- Bastian har helt klart potentialet til at nå noget med sin sport. Han har noget af den fandenivoldskhed, der skal til for at drive det langt i speedway. Men samtidig er han også meget ydmyg, og jeg forsøger aldrig at lægge pres på ham. Jeg har sagt til ham, at han bare skal gå ud og nyde sine fem heat. Han kan sagtens tåle at tabe, men det er omvendt heller ikke noget, han bryder sig helt vildt om, siger Ronni Pedersen, inden han går tilbage til ryttergården og finjusterer Bastians cykel.