Uventede gæster: Verdens giftigste slanger kørt til Fyn

Glamsbjerg: Dyrepasser Brian Bentzen fra Terrariet i Vissenbjerg regnede med, at tirsdag var en arbejdsdag som så mange andre, da han mødte klokken 05.

Men sådan blev det ikke. Brian Bentzen fik først fri ved 23-tiden.

Tirsdag kom der nemlig en opgave af de helt særlige - og store - for Terrariet: Det skulle hjælpe politiet med at tage sig af hele 45 ulovlige, giftige slanger, som ordensmagten havde konfiskeret ved en stor politiaktion på flere adresser på Sjælland og på Lolland-Falster.

De fleste af slangerne ville potentielt kunne slå et menneske ihjel med dødelig gift. Der blev fundet kobraer, klapperslanger og ifølge Terrariet Afrikas "dræber" nummer et, puff adderen, ved politiaktionen. Plus to styk af verdens giftigste landlevende slange, den australske indlandstaipan.

- Det er den største politiaktion, jeg har været med til med så mange slanger på én gang, fortæller Brian Bentzen.

- Det der skete, var, at jeg og min kollega blev rekvireret af politiet i København, fordi de skulle lave en razzia mod fem adresser på Sjælland og Lolland. Politiet kan ikke se, hvad det er for nogle dyr og de kan ikke se, om de er farlige eller ulovlige. De kan ikke finde ud af at håndtere dem, hvis de skulle beslaglægges, fortæller Brian Bentzen.

- Så bad de os om det, og vi har gjort det så mange gange før, tilføjer Brian Bentzen, der fluks måtte køre mod Sjælland i Terrariets kassevogn.

Slangerne blev ifølge Sjællands Nyheder, sn.dk, fundet på adresser i Rødovre, Nakskov, Roskilde og Rødby. Et femte sted, i Svinninge, fandt politiet dog ingen slanger.