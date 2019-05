Ups: Flere end forventet ville brevstemme - løb tør for stemmesedler

20 minutter før fristen for at brevstemme til Europa-Parlamentsvalget udløb 23. maj, var der ikke flere stemmesedler på biblioteket i Tommerup.

Tommerup St.: 20 minutter før fristen for at brevstemme til Europa-Parlamentsvalget udløb, løb Tommerup Bibliotek tør for stemmesedler. Det bekræfter Assens Kommunes valgkoordinator Lene Wilhøft.

- Det var 20 minutter før, så vi kunne ikke nå at få bragt flere stemmesedler fra rådhuset i Assens til Tommerup, fortæller hun.

- Ryk-ind'et har været så stort, at de løb tør, uddyber hun og tilføjer, at den generelle oplevelse i Assens Kommune har været, at mange borgere har brevstemt ved Europa-Parlamentsvalget.

Muligheden for at brevstemme udløb 23. maj klokken 16.