Ung mand kørte uden kørekort

Tommerup: En 23-årig mand blev den 22. november i retten i Odense dømt for at have overtrådt færdselsloven.

Han havde den 26. januar i år klokken 13.50 kørt i en personbil af Appevej i Tommerup, selvom han var frakendt sit kørekort.

Den unge mand forklarede, at han ville være flink og hjælpe sin kammerat med at flytte hans bil, selvom han godt var klar over, at han var frakendt sit kørekort. Han erkendte sig derfor skyldig i forseelsen.

Manden blev idømt en bøde på 12.000 kroner.

Den unge mand blev den 4. februar 2016 idømt fængsel i fire måneder og fik en bøde for blandt andet at køre med bevidsthedspåvirkende stoffer i blodet. I den forbindelse fik han frakendt sit kørekort i tre år indtil den 9. juli 2018. Så han var altså seks måneder for tidligt på den, da han alligevel satte sig bag rettet allerede i januar. / AMCH