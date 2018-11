Uheld: Undveg rådyr og kørte galt

Glamsbjerg: En 18-årig ung mand fra Assens fik sig noget af en forskrækkelse tirsdag aften.

Et rådyr løb pludselig ud foran hans bil, da han kom kørende på Dolevej i Glamsbjerg klokken 20.27.

Den unge mand forsøgte at undvige rådyret. Og det lykkedes heldigvis.

Det lykkedes dog ikke manden at undvige de to kampsten, som stod i en indkørsel til et hus. Manden endte derfor med at påkøre de to sten.

Den 18-årige mand slap dog uden skader efter sammenstødet med de to store sten.

Det oplyser Fyns Politi på deres døgnrapport. /AMCH