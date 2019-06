Udviklingsplan trods anlægsstop

Økonomiudvalget lægger op til et øjeblikkeligt anlægsstop, men det vil ikke ramme udviklingsplanen for Assens by

Assens: Anlæg af nye cykelstier, nye vejbelægninger, byggemodning og grundkøb. Der er meget, der risikerer at blive sat i stå og udskudt et år eller to, hvis Økonomiudvalgets tanker om et øjeblikkeligt anlægsstop gennemføres.

Men det får næppe betydning for den del af udviklingsplanen for Assens, der kaldes åbningstrækket, mener Dan Gørtz (V), formand for Miljø, Teknik og Plan.

- Man kan selvfølgelig vurdere, at den kommunale økonomi er så presset, at bevillingen skal tilbagerulles, medgiver han. Men han ser det ikke for sig, da netop den bevilling på 10 mio. kroner, som Realdania har givet til åbningstrækket, forudsætter, at Assens Kommune skyder lige på mange penge i projektet.

- Det ville være som at tisse i bukserne. For anlægskroner, der tiltrækker nye boliger og dermed nye skatteborgere, er ikke det mest nærliggende at udskyde, siger han.

Ud over et multitek til erstatning for biblioteket i det tidligere rådhus i Willemoesgade, omlægning af Søndre Ringvej og indretning af en havneplads, der visuelt får by og havn til at hænge bedre sammen, indeholder åbningstrækket også en boligbebyggelse med café og lignende i stueplan, hvor der nu er opmarchområde til Bågøfærgen og p-plads. Det forventes, at en privat investor melder sig på banen, før byggeriet kan gennemføres. Assens Kommune håber med sin andel af åbningstrækket at kunne skyde gang i de nye, havnenære boligbyggerier.