Udviklingen af Assens by: Art I Assens på dagsordenen

Forslaget og underskrifterne blev givet til bl.a. Dan Gørtz, formand for udvalget Miljø, Teknik og Plan, og Art I Assens regnede derfor med, at forslaget ville være på udvalgets dagsorden til mandagens møde.

Håbet fra gruppen var - og er stadig - at få del i de penge, Assens Kommune vil søge Realdania til et projekt i forbindelse med udviklingen af Assens by.

Assens: 23. januar afleverede gruppen Art I Assens, der vil omdanne den tidligere Kiwi-butik på Østergade til et center for kunstnerisk udfoldelse, 112 underskrifter på, at Assens Byråd skulle diskutere projektet.

Udviklingsplan

Torsdag forklarede Dan Gørtz, at forslaget ikke var nået at komme igennem systemet. Fredag var det dog at finde på en tillægsdagsorden.

- Vi gør, hvad vi kan for at nå en principiel stillingtagen til det forslag nu fremfor at vente en måned. Det er afgørende, at alle de kræfter, der arbejder positivt for, at der skal ske noget godt i Assens, støtter vi op om. Derfor valgte jeg at sætte sagen på.

- Kommer Art I Assens i spil i forhold til Realdania-pengene?

- Jeg svarer kun for mig selv, men når der har kørt et arbejde gennem et halvt år, hvor en styregruppe og et interessentforum sammen med andre gode kræfter er gået i en retning, tror jeg ikke, at Art I Assens bliver et åbningstræk. Men det er ikke dermed udelukket, at de kan være i spil til den udviklingsplan for byen, som kommer om nogle måneder.

Vilja Lange, del af Art I Assens, siger:

- Vi glæder os til at se, hvad de kommer frem til, og vi håber, at hele byrådet får mulighed for til at se, hvad vi har arbejdet med og lejlighed til at tage stilling til det.