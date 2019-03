Udvider ejerkreds: Scandi Supply gør klar til generationsskifte

57-årige Bent Jensen, der er direktør i brandsikringsvirksomheden Scandi Supply i Vissenbjerg, har efter mere end 20 år som direktør valgt at udvide ejerkredsen og dermed gøre klar til et generationsskifte. Det gør han for at sikre virksomhedens fremtid med en stabil ledelse.

Vissenbjerg: Selvom han ikke har planer om at gå på pension lige foreløbig, har 57-årige Bent Jensen, direktør i virksomheden Scandi Supply i Vissenbjerg, valgt at udvide ejerkredsen allerede nu.

Bent Jensen overtog brandsikringsvirksomheden i midten af 1990'erne, og han har siden styret virksomheden ene mand. Men nu har han hentet nyt kræfter ind i form af 42-årige Karsten Holse og 30-årige Tom Eiken Abildgaard.

- Det her drejer sig ikke om, at jeg er på vej på pension. Men der er en ansvarlighed i at sikre sin virksomhed en god fremtidig drift, og jeg vil gerne skabe en stabilitet blandt de ledende medarbejdere i virksomheden, så der er en fast kerne.

- Det handler om, at vi ikke skal have en for stor udskiftning, så ledelseskernen kan være sikret i mange år fremadrettet, siger Bent Jensen.

Bent Jensen er derfor fortsat direktør i virksomheden og ejer hovedparten af aktierne.

- Min rolle ændrer sig ikke så meget, for planen med at udvide ejerkredsen har hele tiden været der. Men nu er roen til, at vi kan få det gennemført, og derfor er det et godt tidspunkt at udvide nu, fortæller han.

Tom Eiken Abildgaard har været i virksomheden i fem år som teknisk chef, og han kommer fortsat til at have ansvaret for det tekniske område, mens Karsten Holse skal tage sig af salg og marketing.

- Tom er en vigtig brik for virksomheden, fordi han har kernekompetencer om vores know how.

- Karsten har jeg kendt i mange år, og han er den rette person til at gå ind i sådan et fælles lederskab. Han er mere erfaren i kraft af hans alder, og så har han den rigtige holdning til det at arbejde, siger Bent Jensen.