Udvidelse af svinestald. Svin før mennesker

Lokaldebat: I Brylle og Tommerup er der en del husstande, der har fået e-post fra Assens Kommune 8. maj, hvor vi bliver orienteret om en ansøgning, kommunen har modtaget omkring udvidelse af en smågrisestald.

Det er husstande indenfor en vejledende konsekvenszone på 936 meter, der har fået denne orientering - og vi har tre uger til at komme med indsigelser. I henhold til orienteringen overholder ansøgningen diverse regler omkring lugtkrav, BAT-Krav (Bedst-Tilgængelige-Teknik) og krav til ammoniakdeposition i naturområder.

Det ændrer dog ikke på, at der på mere eller mindre daglig basis er lugtgener fra den allerede eksisterende grisestald på 1500 m2. Den grisestald, man ønsker at bygge, er på 1910 m2 - altså en udvidelse med mere end 120 procent i forhold til den eksisterende stald.

Der er nok en del af dem, der har modtaget brevet, der sidder og priser sig lykkelig for, at vinden ofte kommer fra vest og derfor ikke mærker synderligt til lugtgenerne, men os, der bor lige i den fremherskende vindretning, har en del "glæde" af lugten, der nu ser ud til at blive mere end fordoblet. Selv om man ikke synes, det er nævneværdigt nu, så tænker vi, at en fordobling er lugtbar.

Man kan altid argumentere for, at når man bor på landet, så vil der være nogle gener forbundet med dette, og det er vi sådan set helt med på. Men vi bor trods alt i en byzone og lever med de gener, der nu er. Disse synes vi ikke nødvendigvis behøver blive forværret.

Når det så er sagt, så synes vi faktisk, at der også er andre problemstillinger i forbindelse med en eventuel udvidelse af grisestalden. Når vi taler om landbruget i Danmark, så er husdyrproduktionen den største kilde til CO2-udledning, og af de 10,5 mio tons CO2, som husdyrudledningen udgjorde i 2014, stod svineproduktionen for 32 procent. Ønsker Assens Kommune virkelig at være med til at øge den udledning, når det udgør så stor en del af den samlede udledning?

Man kan altid argumentere for, om det vil batte noget i kampen for miljøet, hvis Assens Kommune skulle vælge at opføre sig som en ansvarlig kommune og give afslag på ansøgningen. Men man skal starte et sted, og Assens Kommune bør vise sig som en ansvarlig kommune og vise, at man tager skatteyderne, miljøet og CO2-udledningerne alvorligt. Assens Kommune bør være frontløber inden for dette område og således foregå alle kommuner i Danmark med et godt eksempel.

Det vil også falde i god tråd med Assens Kommunes ønsker om øget tilflytning til kommunen. Assens Kommune har i den grad brug for flere skattekroner og gør meget ud af at gøre sig attraktive i forhold til eventuelle nye tilflyttere/skatteydere bl.a. ved at slå på, at man ligger tæt på Odense og Middelfart.

Herfra hvor vi bor, er der to km til kommunegrænsen til Odense, så det giver god mening at bejle til den side. Men hvordan harmonerer det med en eventuel tilladelse til en grisestald mindre end 1000 meter fra, hvor der p.t. udbydes grunde til salg?

Hvis man som udflytter fra Odense står og skal vælge, hvor man vil bygge og bo med sin familie, så har vi svært ved at forestille os, at man vælger Brylle og dermed Assens kommune, når udsigten til ikke alene grisestald, men også lugtgener er store.

Ingen nye tilflyttere til Assens Kommune = ingen nye skattekroner - skattekroner, som kommunen har hårdt brug for.

Men der er også andre ting at tænke på i forbindelse med en eventuel tilladelse til en fordobling af grisestalden. Hvad med den øgede trafik, der alt andet lige vil komme. Dobbelt op på grise må alt andet lige også betyde dobbelt op på trafik. Og hvor kører lastbilerne så hen med alle de grise?

Langt de fleste grise bliver slagtet i Tyskland, så ikke alene øges CO2-udledningen i forbindelse med en eventuel tilladelse til at bygge en ny grisestald. Vi tør ikke tænke på, hvilken CO2-udledning, der vil komme i forbindelse med at fragte grisene til Tyskland.

Og hvis blot vi kigger på nærmiljøet hvad angår trafikken, så tænker vi også, at dobbelt op på trafikken igennem Brylle vil kunne mærkes. Især med tanke på at mange af lastbilerne ikke vil kunne køre igennem tunnelen i Tommerup St., hvorfor det vil være nærliggende at vælge at komme fra Assensvej, når man skal ud og hente grise.

Det er nu, Assens Kommune har mulighed for at træde i karakter og vise, at mennesker kommer før svin, og at man vil være med til at gøre en forskel i forhold til miljøet.