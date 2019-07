Udvekslingsstudenter mangler fynske værtsfamilier

AFS Interkultur Fyn mangler syv familier, der har lyst og mod på at være værtsfamilie for et ungt menneske fra et andet land.

Fyn skal helst finde 10 familier, men har kun fundet tre, oplyser Benthe Johansson fra AFS Interkultur Fyn. AFS er en non-profit, frivilligdrevet udvekslingsorganisation.

Udvekslingsstudenten vil i løbet af de 11 måneder, opholdet varer, lære dansk og få sit eget liv med skole, venner og sport som enhver anden teenager. En værtsfamilie behøver ikke være kernefamilie med mor, far og børn. Det er ikke økonomi, alder, antal af familiemedlemmer eller størrelsen af bopælen, der er det vigtigste.

Hovedsagen er, at man har en ekstra seng, en ekstra plads ved spisebordet og selvfølgelig er åben for at dele sin dagligdag med et ungt menneske fra et andet land i fem eller 11 måneder.