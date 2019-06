Poul-Erik Svendsen, leder af Aarupskolen, ville gerne kunne sørge for en SFO til børnene i skolens helhedsafdeling. Mogens Mulle Johansen (SF), formand for Uddannelse, Børn og Familie i Assens Kommune, kan dog ikke garantere, at kommunen kan finde penge til det.

Aarup: Ifølge Poul-Erik Svendsen, som er leder på Aarupskolen, er det forståeligt, at forældre efterspørger en SFO til deres børn i helhedsafdelingen. Han understreger, at skolen gerne vil sørge for en SFO til, hvis den kan få midler til det.

- Det vil vi godt, men det er jo en dialog, vi skal have med det politiske og forvaltningen. Vores faglige tilgang er, at de her børn, som er børn med udfordringer, ikke bare kan gå ind den almindelige SFO, så enten skal der laves en særskilt SFO for dem, eller også skal der være nogle pædagoger i helhedstilbuddet, som så er med dem i den almindelige SFO, siger skolelederen.

Han forklarer, at han allerede har meddelt forvaltningen, at flere forældre har et ønske om at få en SFO.

- Det har vi gjort for lang tid siden, så det er der, den ligger, siger han.

Esben Krægpøth, som er leder af Dagtilbud og Skole i Assens Kommune, fortæller, at kommunen i øjeblikket er ved at undersøge mulighederne for at få en SFO til Aarupskolens helhedsafdeling.

- Det har vi været ved i et stykke tid, og vi har haft møde om det forleden dag, men det er en budgetmæssig sag, for det koster nogle penge, siger han.