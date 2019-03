Udvalgsformand om kritik: - Jeg kan godt adskille mine roller

Charlotte Kjær (S), der er formand for udvalget Social og Sundhed i Assens Kommune, kan ikke genkende det billede, som et flertal af Venstres medlemmer i udvalget har af hende som formand. Hun fastholder, at hun både kan udtale sig som udvalgsformand og som socialdemokrat. Hun har svaret skriftligt på avisens spørgsmål, da hun er på ferie.

- Hvad synes du om henvendelsen fra Tine Grau Poulsen (V) om din rolle som udvalgsformand?

- Jeg var ikke overrasket. Men jeg synes, at Venstre går efter mig personligt i stedet for at drøfte politikken og de politiske prioriteringer. På mødet fremførte Venstre nogle anklager, som jeg desværre ikke har kunnet få tilsendt, og derfor kan jeg ikke forholde mig til de enkelte kritikpunkter. De seneste drøftelser i udvalg, byråd og offentligheden handler om uenigheder i byrådet, og det er vel naturligt. Vi oplever desværre, at vi ikke kan nå til enighed i de økonomiske prioriteringer. Det er ærgerligt, for der er ingen tvivl om, at det ville være bedst for vores kommune og vores borgere.

- Kan du genkende Venstres opfattelse af dig som udvalgsformand?

- Nej, det kan jeg ikke.

- Har du været i stand til at varetage rollen som formand og samtidig adskille den rolle fra din rolle som byrådsmedlem, når Venstre kommer med sådan en henvendelse?

- Ja, det har jeg. Jeg udtaler mig som henholdsvis udvalgsformand og som byrådsmedlem, og jeg nævner det ved interviews. Jeg refererer til et beslutningsreferat, hvor der er både indstillinger og beslutninger, hvor udvalget er helt enige og nogle, hvor der er flertalsbeslutninger og mindretalsudtalelser. Jeg kan og må kun udtale mig om det skrevne referat, mine egne udtalelser samt de mere generelle overvejelser, der er i udvalget.

- Hvad skal du arbejde med som formand og som byrådsmedlem efter sådan en henvendelse?

- Jeg oplever stor opbakning fra min egen gruppe og bagland samt andre partier, som ikke genkender det billede, Venstre forsøger at tegne. Mit fokus er stadig at arbejde seriøst og hårdt i udvalget og byrådet.

- Mener du, at der er en splittelse i udvalget og/eller byrådet i øjeblikket?

- Vi har som regel gode udvalgsmøder, hvilket jeg håber, at vi bliver ved med. Vi har store udfordringer i Assens Kommune, som vi bedst løser i fællesskab, men et fællesskab, hvor alles politik kan ses i beslutningerne og prioriteringerne.

- Hvilken rolle vægter du højest - udvalgsformand eller byrådsmedlem?

- Jeg er valgt til byrådet af borgerne i vores kommune. Det har gjort, at jeg blev tilbudt en formandspost. Jeg vægter begge dele højt og kan godt adskille de to funktioner. Og jeg fastholder, at jeg er begge dele og derfor kan udtale mig som både udvalgsformand og som byrådsmedlem for Socialdemokratiet.