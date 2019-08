Mogens Mulle Johansen (SF) tror ikke, at den ekstraordinære bevilling af tilskud til Vestfyns Modelflyveklub vil få flere foreninger til at kræve kommunale kroner og ører.

Ebberup: - Jeg ved ikke, hvem det skulle være. Der er truffet beslutning om, at golf- og rideklubber er kommercielle foretagender, ligesom fitnesscentre, og derfor ikke kan få kommunal støtte mere end de allerede får til for eksempel rytterstuer. Så det er ikke en åben dør, der betyder, at andre kan komme og søge med begrundelse i, at vi har givet til det her.

Sådan siger udvalgsformand Mogens Mulle Johansen (SF) til spørgsmålet om, hvorvidt flere foreninger nu kan begynde at kræve kommunale tilskud til udendørs privatejede faciliteter, fordi Vestfyns Modelflyveklub har fået bevilliget et særligt tilskud af udvalget for Uddannelse, Børn og Familie.

Klubben vil fremover få et årligt driftstilskud på 7-10.000 kroner. Vestfyns Modelflyveklub har i en årrække forsøgt at få kommunalt driftstilskud, men har fået afslag fra Folkeoplysningsudvalget, der normalt forvalter tilskuddene, fordi kommunen ikke kan pålægges at støtte udendørs privatejede anlæg.

Derfor har Uddannelse, Børn og Familie taget en anden lovgivning i brug, nemlig kommunalfuldmagten, som åbner for at støtte foreninger, som ikke omfattes af anden lovgivning, fra puljen 'Andre fritidsfaciliteter'. Samtidig har udvalget valgt at begrænse støtten til udelukkende Vestfyns Modelflyveklub. Det betyder, at andre klubber ikke kan kræve et tilsvarende tilskud.

Socialdemokratiets medlemmer i Uddannelse, Børn og Familie har stemt nej til at yde et særligt tilskud til Vestfyns Modelflyveklub, fordi man ikke vil forskelsbehandle foreninger, som benytter sig af privatejet jord.