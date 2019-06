Udvalgsformand: Alternativet til vindmøller er solceller

Han, der bor på Odensevej, fremhæver, at han vil få spoleret den 180 graders udsigt så langt øjet rækker, som han lige nu nyder godt af - at skærme solcelleanlægget med beplantning vil bare være endnu mere ødelæggende, mener han.

Ebberup: Det er måske nok rarere at kigge ud over åbne marker end på 70 hektar teknisk installation, eller ind i en beplantning, der tager udsynet over de åbne vidder. Men det kan blive realiteten på et nuværende landbrugsareal nord for Ebberup. Avisen har tidligere fortalt om firmaet Better Energys planer med marken ved Ebberup, hvor det vil etablere en solcellepark med græssende får mellem solpanelerne.

CO2 neutral i 2042

Formand for Miljø, Teknik og Plan, Dan Gørtz (V), vil dog ikke love, at der bliver taget højde for indvendingerne.

- Jeg var med til informationsmøde om projektet for nogle måneder siden med 40-50 berørte naboer og har hørt de samme argumenter før. Respekt for, at man er betænkelig ved gener og ved indgriben i det uspolerede landskab. Vi må vurdere på mængden af høringssvar, når høringsperioden er slut, siger han. Han har dog svært ved at få øje på alternativer, hvis man skal være med på den grønne omstilling.

- Som tidligere beslutninger har udstillet, har vi et byråd, der ikke kan få øje på placeringer til landvindmøller. Så må vi nok se i øjnene, at alternativet er solceller, fortsætter han. Han nævner dog også muligheden for, at staten ikke tillader solcelleparken placeret i det åbne land. Skulle det ikke være tilfældet, har hverken Assens Kommune eller Nature Energy en alternativ placering at trække op af lommen.

- Vi mener, det er et ok sted, og en placering for eksempel tæt ved motorvejen vil blive kompliceret af diverse infrastrukturanlæg, påpeger Dan Gørtz.

I den tilhørende miljørapport vurderes det, at placeringen er optimal ud fra æstetiske, samfunds-, natur- og miljøhensyn. Desuden nævnes det også, at Assens Kommune i 2009 indgik aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at skulle være CO2 neutral i 2042, derfor skal der også tilstræbes en gradvis omlægning af energien til vedvarende energi. Der er endvidere stillet krav om, at solpanelerne skal antirefleksbehandles for at mindske eventuelle gener.