Agernæs: Der var ingen vaklen, da Miljø-,Teknik- og Planudvalget forleden skulle tage stilling til placeringen af det center for kyst og lystfiskerturisme, som Assens Kommune har fået til opgave af staten at etablere og drive.

Et enigt udvalg peger på Agernæs, som også var den eneste lokation, udvalget havde at tage stilling til.

Det betyder dog ikke, at der ikke har været andre placeringer under overvejelse. Ifølge udvalgsformand Dan Gørtz (V) har andre steder været inde i billedet, Agernæs er bare det bedste.

- Vi har overvejet andre placeringer, men Gl. Agernæs Havn har været nævnt mange gange i processen, så det står ret stærkt, og skal centret komplementeres af omgivelserne, findes der ikke et mere unikt sted end derude, hvor der stadig er lidt bebyggelse at få øje på i nærheden.

- Multiteket (fremtidens bibliotek, som tænkes placeret i det tidligere rådhus i Willemoesgade, red.) kunne være en filial eller en forpost, hvor man også får nævnt noget om livet under vand, og hvor man godt kunne formidle noget om lystfiskeri, men et decideret center for kystfiskeri hører hjemme syd for Assens, fastslår han.

Staten bidrager med 32 mio. kroner over fire år til etableringen, resten til såvel opførelse som drift skal Assens Kommune selv finansiere.