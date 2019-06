Tommerup St.: Kan du lide at gå på jagt blandt genbrugsting, så er der ekstra gode chancer for at gøre et godt køb den næste uges tid. Møbel- og Genbrugsladen på Lilleskov Teglværk holder sommerlukket i juli, men inden da skal der sælges ud af varerne. Derfor er der halv pris på alt i uge 26, oplyser Knud Larsen fra teglværkets bestyrelse. Man kan se åbningstider på www.lilleskov.dk eller på facebook. /liw