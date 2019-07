Assens: Når 2019 bliver til 2020, udløber den nuværende strategi for Museum Vestfyn.

Derfor er museet nu gået i gang med at lave en ny, der skal gælde de kommende fem år.

Det fortæller museumschef Johan Møhlenfeldt Jensen.

Han fortæller videre, at der blandt andet kigges på, hvordan Ernsts Samlinger kan gøres endnu mere tilgængelig, end den er i dag, hvor den er Museum Vestfyns helt store publikumsmagnet og hovedårsag til, at besøgstallet steg med 41 procent fra 2017 til 2018.

- Vi diskuterer netop, hvordan vi kan gøre oplevelsen Ernst til en endnu større ting for en endnu større gruppe af mennesker. Herunder børn. En legeplads bliver det jo ikke, men der bliver tænkt meget over, hvordan nogle af de ting her kan formidles til børn også.

- Faktisk er udstillingen ikke så børne-uvenlig, som vi har troet, for vi har haft nogle børn på besøg, som har været meget begejstrede, men det er jo ikke det oplagte sted at løbe og lege. Så det skal gøres på nogle andre måder, siger museumschefen uden at løfte sløret for nogen af de mere konkrete tanker.

Det hører efteråret til, når hele strategien er klar.

Og her gælder det om at forene drømmene med virkeligheden.

- Problemet med strategier er, at de er nemme at lave, men svære at implementere, og man skal også holde den op mod den økonomiske virkelighed. Og det er jo det, som er den mindre sjove del af øvelsen, siger Johan Møhlenfeldt Jensen.