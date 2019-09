Udligning. Don Quixote og borgmesteren

Lokaldebat: Don Quixote stirrede sig blind på vindmøller, borgmester Søren Steen Andersen stirrer sig blind på den kommunale udligningsordning og mener, at den er årsagen til de økonomiske vanskeligheder, Assens Kommune har.

Jeg medgiver, at udligningen har fejl, og at Assens Kommune ikke kompenseres, som den bør, men de senere års prognoser -og tolkningen heraf- for de økonomi- og borgertunge områder må være uhyre fejlbehæftede, når kommunen mangler de mange millioner.

Hvorfor er der prioriteret, som der er blevet?

På www.assens.dk står: "I vores fællesskab er der hjerterum, albuerum og højt til loftet. Hos os lever det gode nærdemokrati og aktive medborgerskab."

I Vision 2030 er der målepunkter. Under "Det gode liv skaber vi sammen" oplistes følgende mål: Vores selvvurderede livskvalitet stiger, vores mentale sundhed stiger, vi er færre, der føler os ensom, og vores gennemsnitlige levealder stiger.

Økonomiudvalget har besluttet, at et eksternt konsulentfirma skal gennemgå økonomien for at se, om opgaverne kan gøres på andre måder og med færre ressourcer.

På Flemløse Plejehjem, hvor min mor har boet med sin demens siden 2013, erfarer jeg, at min mors omsorgspersoner minutiøst nedskriver deres arbejdsopgaver fra de træder ind på plejehjemmet, og til de forlader det igen.

Hvor, hvordan og i hvilket skema skal mon graden af hjerterummet-albuerummet-det høje til loftet-livskvaliteten-den mentale sundhed-følelsen af ikke at være ensom-den fysiske aktivitet oplistes?