Aarup: Tre boliger i Aarup fik besøg af tyve henover weekenden. To af dem lå på samme vej.

En bolig, der ligger på Skovkrogen, blev ramt af tyvenes besøg mellem fredag morgen og sent lørdag aften. Her brød tyvene ind gennem et vindue og gennemrodede primært beboernes soveværelse, hvorfra de stak af med et 48" Samsung TV.

Den anden bolig, der lå på samme vej, blev også brudt ind gennem et vindue. Her har tyvene gennemrodet det meste af hjemmet og kom afsted med nogle kontanter, øreringe og et NemID-kort. Der var en smule sammenfald med tidspunktet for det andet indbrud på Skovkrogen, da beboerne mener, at det må være sket mellem lørdag formiddag og søndag kl. 16.

Den tredje bolig i Aarup lå på Blommehaven. Herfra kom tyve afsted med smykker, ure, kontanter og noget sølvtøj. /PAD