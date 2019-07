Kelstrupskov: Rent vand må ligge indbrudstyvene meget på sinde. I hvert fald var det et vandværk til rensning af vand, der blev stjålet, da der var indbrud i en skurvogn natten mellem tirsdag og onsdag.

Det kan man læse af Fyns Politis elektroniske døgnrapport.

Gerningsmændene skal have brudt et vindue op for at skaffe sig adgang til arbejdsvognen, inden de stjal vandværket.

Skurvognen var parkeret på Kelstrupskovvej ved Kelstrupskov, da indbruddet fandt sted. /nvp