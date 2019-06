Tyve tog panten

Assens: En kasse med 20 tomme pantflasker blev udbyttet ved et indbrud i en forretning på Østergade i Assens.

Det kan man læse af Fyns Politis elektroniske døgnrapport, hvoraf det også fremgår, at indbruddet fandt sted i tidsrummet fra tirsdag klokken 14 til onsdag klokken 10.

Et vindue til baglokalet blev brudt op formodentlig med et koben, og der var spor efter, at gerningsmændene havde været rundt i hele forretningen.

Der er endnu ikke overblik over, om der blev stjålet mere end de 20 flasker, der hver var halvlitersflasker. /nvp