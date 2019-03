Tyve stjal 200 kilo brugte bilbatterier

Kolds Miljøservice fik uønskede gæster, da tyve sneg sig ind i lagerhallen gennem et vindue og stak af med blandt andet 200 kilo brugte bilbatterier.

Haarby: Ugen sluttede skidt for Kolds Miljøservice i Haarby, som måtte gå weekenden i møde med et ødelagt vindue og adskillige stjålne sager. Tyve brød torsdag aften ind i værkstedet i lagerhallen til Kolds Miljøservice gennem et vindue, de brød op. I hallen stjal de tre paller med kabelskrot, 200 kilo brugte bilbatterier, forskelligt værktøj, en kompressor på tre hjul, en olietønde, otte Tesla-fælge og otte alufælge.