Ørsbjerg: Gerningsmændene bag et indbrud i en spejderhytte på Ørsbjerg Skovvej gik tilsyneladende direkte efter hyttens industrikøkken. I køkkenet har de stjålet en industriovn, en røremaskine og en industriopvaskemaskine. Indbruddet er sket mellem søndag klokken 15 og mandag klokken 12. Tyvene kom ind med nøgle via hoveddøren efter at have opbrudt en nøgleboks, som var placeret på et skur ved siden af hytten. For at få maskinerne ud af hytten, havde de desuden afmonteret hoveddøren, fremgår det af Fyns Politis døgnrapport.